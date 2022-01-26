للمرة الـ 23 تواليا.. "عباس" يمدد حالة الطوارئ بالضفة

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية ثلاثين يومًا.

وقالت وكالة وفا الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية إن عباس أصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ ثلاثين يوما لمواجهة استمرار تفشي جائحة كورونا، كما صادق على هذا المرسوم بقرار بقانون وفق الأصول.

وهذه هي المرة الثالثة والعشرين على التوالي التي يُمدد فيها عباس حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما إضافية؛ بحجة مواجهة فيروس "كورونا".

وجاء المرسوم الجديد على الرغم من الدعوات التي أصدرتها مؤسسات حقوقية وأهلية لإنهاء حالة الطوارئ المعلنة في ظل انتفاء الحاجة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين