رئيس كنيست الاحتلال يطلب من ألمانيا المساعدة في صفقة الأسرى

طلب رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي ميكي ليفي من المستشار الألماني أولاف شولتز المساعدة في قضية جنود الاحتلال الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.
وذكرت القناة 7 العبرية أنه خلال اجتماع في برلين طلب ليفي من المستشار الألماني المساعدة في قضية الجنود الأسرى والمفقودين.
وقال ليفي للمستشار الألماني: "نود مساعدة إضافية منكم، في ضوء النجاح السابق للوسطاء الألمان في صفقة تبادل الأسرى".
يشار إلى أن الوسيط الألماني كان له دور في إتمام صفقة وفاء الأحرار - شاليط التي جرت بين الاحتلال وحماس عام 2011.
المصدر / فلسطين أون لاين