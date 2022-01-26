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رئيس كنيست الاحتلال يطلب من ألمانيا المساعدة في صفقة الأسرى

26 يناير 2022 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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طلب رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي ميكي ليفي من المستشار الألماني أولاف شولتز المساعدة في قضية جنود الاحتلال الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

وذكرت القناة 7 العبرية أنه خلال اجتماع في برلين طلب ليفي من المستشار الألماني المساعدة في قضية الجنود الأسرى والمفقودين.

وقال ليفي للمستشار الألماني: "نود مساعدة إضافية منكم، في ضوء النجاح السابق للوسطاء الألمان في صفقة تبادل الأسرى".

يشار إلى أن الوسيط الألماني كان له دور في إتمام صفقة وفاء الأحرار - شاليط التي جرت بين الاحتلال وحماس عام 2011.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #ألمانيا #وفاء الأحرار #صفقة الأسرى #كنيست الاحتلال #وسيط ألماني

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