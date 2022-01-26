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مطلوب فني تشغيل وصيانة ماكينات نفخ
26 يناير 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
رابط التسجيل:
https://forms.gle/rfNAV5BjeEB9S1NF7
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#وظيفة
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