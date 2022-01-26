فلسطين أون لاين

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مطلوب فني تشغيل وصيانة ماكينات نفخ

26 يناير 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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رابط التسجيل:

https://forms.gle/rfNAV5BjeEB9S1NF7

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