وظيفة شاغرة في بلدية غزة

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة " مفتش مباني" بقسم مراقبة الإعمار بدائرة التفتيش والمتابعة، على نظام (عقد عمل مؤقت) وذلك وفقاً للمواصفات التالية:-

أولاً: شروط الترشيح:-

1. أن يكون حاصل على درجة الدبلوم المتوسط لمدة سنتين بعد الثانوية العامة في (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، المساحة، نظم معلومات جغرافية، أي اختصاص ذو صلة) من كلية أو جامعة معترف بها بتقدير لا يقل عن "80% ".

2. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة.

3. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال مراقبة المباني.

4. يفضل أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

5. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

6. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

ثانياً: المهام والمسئوليات:-

· التفتيش الميداني على المباني بشكل يومي في مناطق التفتيش داخل نفوذ مدينة غزة.

· متابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير المرخصين من إخطار وأمر وقف انشاءات إداري.

· توقيع إشارة البناء في مكانها على أرض الواقع.

· أي مهام أخرى حسب تعليمات المسئولين عنه.

ثالثاً: المهارات المطلوبة:-

· أن يكون لديه خبرة في مجال مراقبة المباني.

· المعرفة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالبناء.

· المعرفة الجيدة بآلية ترقيم المباني.

· القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.

· القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة ذات العلاقة بالعمل الهندسي والعمل الإداري.

· معرفة جيدة باللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

· أن يمتاز بالمظهر اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية.

· تحمل ضغط العمل في أي وقت خارج أوقات الدوام الرسمي.

· لديه روح المبادرة والتفكير الإبداعي واقتراح الحلول للمشاكل.

· معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب المكتبية والقدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفت Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل

- فعلى الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 03/02/2022م.