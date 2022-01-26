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لجنة تحذر كل من يحرس الأراضي التي صادرها الاحتلال

26 يناير 2022 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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حذرت لجنة الدفاع عن أرض الهزيل في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، كل من يحرس أو يتواجد في حيز أراضي العشيرة التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، مؤكدة أنّ أهالي المنطقة سيدافعون عنها بكل ما يملكون.

ونددت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، بالعدوان الإسرائيلي على أراضي عشيرة الهزيل، وتنفيذ مخطط قلع الشجر في النقب، برعاية الصندوق القومي الإسرائيلي "الكيرن كييمت".

واستنكرت هدم سلطات الاحتلال خيمة الاعتصام المقامة على أراضي العشيرة في خربة الهزيل قرب مدينة رهط، احتجاجًا على عمليات تجريف أراضي الخربة تمهيدًا لمصادرتها.

ودعت إلى تنظيم الصفوف، قائلة إنه "بعد مصادرة أرضنا في السبعينيات من القرن الماضي، وبناء أجزاء كبيرة من مدينة رهط عليها؛ لم يبق لنا ولأجيالنا القادمة غير هذه الأرض، وسندافع عنها بكل ما نملك، ونهجنا نهج المقاومة المدنية السلمية الفاعلة".

وأشارت اللجنة إلى قرار الأهالي قلع كل شجرة يزرعها الإسرائيليون، محذّرة "أي عربي أو يهودي سيقوم بالحراسة والتواجد في حيّز الأراضي المصادرة".

وفي الأيام الأخيرة؛ كثّفت سلطات الاحتلال من محاولاتها الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب، من خلال تجريفها وزراعتها مجددًا بالأشجار.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#النقب #الهزيل #أراضي النقب

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