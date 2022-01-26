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"حماس": محاكمة السلطة للأسير الأقطش "عار جديد"

26 يناير 2022 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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الأسير لدى الاحتلال عزت الأقطش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن "قضاء سلطة رام الله يرتكب عارًا جديدًا بعقده جلسة محاكمة سياسية ضد المواطن عزت الأقطش" المعتقل في الوقت ذاته في سجون الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "السلطة ‏لم تكتفِ بجريمة الاعتقال السياسي، لترتكب فعلاً مشيناً بمحاكمتها لأسرى عند الاحتلال"، مطالبًا الشعب الفلسطيني وفصائله بـ"منع السلطة من استمرار عبثها بالساحة الفلسطينية" على حد تعبيره.

وأمس الثلاثاء؛ عقدت جلسة محاكمة للأقطش في محكمة صلح نابلس شمال الضفة الغربية، أُجلت فيها المحاكمة حتى 30 آذار/مارس 2022، بحجة عدم حضور الشاهد.

يُشار إلى أن السلطة، تواصل محاكمة الناشط الأسير عزت الأقطش، على الرغم من اعتقاله لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد اعتقلت الأقطش على خلفية حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي لمدة 40 يومًا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2021، تعرض خلالها للتعذيب والشبح والضرب المبرح، وفق عائلته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #السلطة #الأسير الأقطش

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