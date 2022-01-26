نقابة تدعو السائقين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خلال المنخفض

دعت نقابة "سائقي الأجرة" والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة السائقين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتوخي الحذر خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

ونشرت نقابة سائقي الأجرة في تصريح صحفي، إرشادات للسائقين أهمها تجنب السرعة أثناء القيادة بقدر المستطاع وخاصة عند المنعطفات الضيفة وتفقد مدى سلامة محرك السيارة وعمل الفرامل، والحرص على القيادة الحذرة أثناء هطول الأمطار وتجنب التوقف المفاجئ، والابتعاد عن كل ما يشغل السائقين أثناء القيادة، وعدم تجاوز المركبات الأخرى تجنبًا للحوادث.

كما شددت النقابة على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من سلامة الإطارات، وعمل مساحات الزجاج، والحفاظ على السيطرة على عجلة القيادة، واستعمال الأنوار الأمامية المنخفضة في المركبة أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب كثيراً من المركبات التي في الأمام والحفاظ على مسافة زمنية قدرها من 6-8 ثوانٍ معها.

وأوصت السائقين بالابتعاد عن السير بأي منطقة تحتوي على تجمع للمياه تجنبًا للوقوع في حفر غير مرئية، وفي حال تعطلت السيارة وسط الماء خلال حدوث السيول يجب تركها فورًا والاتجاه إلى مكان آمن ومرتفع في حال كانت معرضة للانجراف، والنزول من المركبة أثناء الصواعق.

المصدر / فلسطين أون لاين