فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير "إصرار البرغوثي" يدخل عامه الـ 15 والأخير بسجون الاحتلال

76 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

نقابة تدعو السائقين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خلال المنخفض

مستوطنون يعتدون على المواطنين ومركباتهم في بلدة سبسطية

مركز حقوقي: 602 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الأسرى

حماس تعزي "الشعبية" بوفاة القيادي جابر

الدفاع المدني يستنفر طواقمه استعداداً للمنخفض الجوي

راصد: سرعة رياح المنخفض ستصل 70 كم وأمواج البحر سترتفع لـ 5 أمتار

مركز تعليمي بحاجة إلى مساعدة إدارية

"الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ26

مستوطنون يعتدون على المواطنين ومركباتهم في بلدة سبسطية

26 يناير 2022 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على عائلة فلسطينية واستهدفوا مركبات المواطنين في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن أحمد غزال، وأصابوا عددا من أفرادها بحروق بالوجه، جراء رشهم بغاز الفلفل.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعاد إغلاق بوابة "شافي شمرون" وسط انتشار مكثف للمستوطنين في المنطقة، الذين يستهدفون مركبات المواطنين بالحجارة ويعربدون في الطريق.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق بوابة "شافي شمرون" التي تعد منفذا رئيسا للمواطنين الذين يتنقلون بين جنين ونابلس، ما أعاق حركة مرور المركبات وتنقلهم، فيما تسمح بحركة المستوطنين بكل حرية.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بدعوى أنها "أراض إسرائيلية".

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بـ(الحدائق العامة الإسرائيلية).

ويشكل تقسيم البلدة إلى مناطق مصنفة “ج” و”ب”، حسب اتفاق أوسلو، عقبة مهمة في تطوير الموقع الأثري، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة “ج” وتسعى للسيطرة عليها.

وحسب التقرير السنوي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، بلغت اعتداءات المستوطنين خلال عام 2021 (1032) اعتداء، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس بلغت (4084) اقتحاما، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (4210) حواجز.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#مستوطنون #سبسطية #اعتداءات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة