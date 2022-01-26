مستوطنون يعتدون على المواطنين ومركباتهم في بلدة سبسطية

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على عائلة فلسطينية واستهدفوا مركبات المواطنين في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن أحمد غزال، وأصابوا عددا من أفرادها بحروق بالوجه، جراء رشهم بغاز الفلفل.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعاد إغلاق بوابة "شافي شمرون" وسط انتشار مكثف للمستوطنين في المنطقة، الذين يستهدفون مركبات المواطنين بالحجارة ويعربدون في الطريق.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق بوابة "شافي شمرون" التي تعد منفذا رئيسا للمواطنين الذين يتنقلون بين جنين ونابلس، ما أعاق حركة مرور المركبات وتنقلهم، فيما تسمح بحركة المستوطنين بكل حرية.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بدعوى أنها "أراض إسرائيلية".

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بـ(الحدائق العامة الإسرائيلية).

ويشكل تقسيم البلدة إلى مناطق مصنفة “ج” و”ب”، حسب اتفاق أوسلو، عقبة مهمة في تطوير الموقع الأثري، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة “ج” وتسعى للسيطرة عليها.

وحسب التقرير السنوي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، بلغت اعتداءات المستوطنين خلال عام 2021 (1032) اعتداء، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس بلغت (4084) اقتحاما، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (4210) حواجز.

المصدر / فلسطين أون لاين