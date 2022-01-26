حماس تعزي "الشعبية" بوفاة القيادي جابر

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتعزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وللشعب الفلسطيني، بوفاة القائد الوطني والأسير المحرر بدران جابر عن (75) عامًا.

وتوفى جابر إثر إصابته بفيروس كورونا، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأشاد حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس وعضو مكتبها السياسي، بمناقب جابر "لقد كان الفقيد من الرعيل الأول الذي واجه الاحتلال، وقدم مسيرة طويلة من النضال داخل السجون وخارجها".

وشدد بدران في بيان النعي، على أن الراحل "كان يحرص على الوحدة الوطنية وتمتين الصف الداخلي والعمل المشترك".

المصدر / فلسطين أون لاين