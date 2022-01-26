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خاص الدفاع المدني يستنفر طواقمه استعداداً للمنخفض الجوي

26 يناير 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم الدفاع المدني
غزة/ محمد حجازي:

أعلن جهاز الدفاع المدني استنفار جميع طواقمه العاملة في الميدان، استعداداَ للمنخفض القطبي المتوقع وصوله لقطاع غزة ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الرائد محمود بصل، في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين" بأن إدارة الدفاع المدني تتابع التطورات الجوية وتطلق الإرشادات للمواطنين عبر منابرها الإعلامية، لأخذ التدابير اللازمة.

وأكد بصل أن طواقم الدفاع المدني عمدت خلال الأيام الأخيرة على فحص المضخات والآليات اللازم توافرها في أيام المنخفضات الجوية.

وحث المواطنين على ضرورة توخي الحذر عند استخدام مدافئ الكهرباء والغاز والفحم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تيار من الهواء داخل غرفة التدفئة، وضرورة إطفاء التدفئة عند النوم لتجنب حدوث أي اختناق أو حريق.

ودعا بصل المواطنين إلى ضرورة تثبيت الألواح المتواجدة على أسطح المنازل وملئ خزانات المياه خشية التطاير.

تلجرام
#قطاع غزة #الدفاع المدني #المنخفض القطبي

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