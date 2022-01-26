راصد: سرعة رياح المنخفض ستصل 70 كم وأمواج البحر سترتفع لـ 5 أمتار

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أفاد الراصد الجوي قصي حلايقة، أن تأثير المنخفض الجوي بدأ منذ صباح اليوم الأربعاء شمال فلسطين المحتلة، صاحبه تساقط أمطار غزيرة على مدن حيفا وعكا ومنطقة الجليل والمثلث فيما تتساقط الثلوج على جبل الشيخ.

وتوقع حلايقة في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، امتداد الهطولات المطرية بعد ظهر وعصر اليوم تجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية من فلسطين مع اشتداد في سرعة الرياح.

وأوضح أنه ما بين عصر ومساء هذا اليوم ستمتد الأمطار على أجزاء من قطاع غزة وتشتد خلال ساعات الليل، ويتوقع أن تكون أمطارا غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وبرد أحيانا، وأن يرتفع موج البحر لأكثر من خمسة أمتار، داعياً الصيادين إلى عدم دخول البحر.

وحذر حلايقة من تشكل سيول وفيضانات في أجزاء واسعة من الساحل الفلسطيني وقطاع غزة خاصة في فترة منتصف الليل وفجر وصباح غد الخميس، مبيناً أن سرعة الرياح ستصل خلال تلك الفترة إلى 70 كم في الساعة أثناء الهبات، فيما تكون الرياح مستدامة 40-50 كم.

وبين الراصد أن تأثير المنخفض الجوي سيستمر حتى صباح السبت القادم حيث تهطل الأمطار اليوم الأربعاء وغد الخميس وبعد غد الجمعة على فترات تكون فيها غزيرة.

وأكد أن المنخفض الجوي قوي وعالي الفعالية مصحوب بهطولات غزيرة يتوقع أن يصاحبه ثلوج فوق المرتفعات الجبلية لذلك "تكون التحذيرات أكبر من أي منخفض آخر"، متوقعا أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي آخر نهاية الأسبوع المقبل.