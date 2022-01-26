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مركز تعليمي بحاجة إلى مساعدة إدارية

"الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ26

مركز تعليمي بحاجة إلى مساعدة إدارية

26 يناير 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمساعدة إدارية للعمل بمقر غزة الرئيسي .

شروط التسجيل 

1-  أن يكون لديها خبرة عملية في مجال التخصص 

2- اجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس 

3- تمتلك مهارات الاتصال والتواصل 

4- أرشفة الملفات واعداد التقارير اليومية 

5- القدرة على الاتصال والتواصل 

6-  سكان مدينة غزة 

طريقة التسجيل 

- على من ترغب التسجيل للوظيفة  الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية 

- العنوان : مدينة غزة - مفترق الصناعة – عمارةالمعتز3 – الطابق الأرضي .

- للاستفسار | هاتف 2843536 - جوال  0592913391

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الخميس 27/1/2022

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