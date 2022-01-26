مركز تعليمي بحاجة إلى مساعدة إدارية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمساعدة إدارية للعمل بمقر غزة الرئيسي .
شروط التسجيل
1- أن يكون لديها خبرة عملية في مجال التخصص
2- اجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس
3- تمتلك مهارات الاتصال والتواصل
4- أرشفة الملفات واعداد التقارير اليومية
5- القدرة على الاتصال والتواصل
6- سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- على من ترغب التسجيل للوظيفة الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية
- العنوان : مدينة غزة - مفترق الصناعة – عمارةالمعتز3 – الطابق الأرضي .
- للاستفسار | هاتف 2843536 - جوال 0592913391
- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الخميس 27/1/2022