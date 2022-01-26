فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير "إصرار البرغوثي" يدخل عامه الـ 15 والأخير بسجون الاحتلال

76 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

نقابة تدعو السائقين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خلال المنخفض

مستوطنون يعتدون على المواطنين ومركباتهم في بلدة سبسطية

مركز حقوقي: 602 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الأسرى

حماس تعزي "الشعبية" بوفاة القيادي جابر

الدفاع المدني يستنفر طواقمه استعداداً للمنخفض الجوي

راصد: سرعة رياح المنخفض ستصل 70 كم وأمواج البحر سترتفع لـ 5 أمتار

مركز تعليمي بحاجة إلى مساعدة إدارية

"الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ26

"الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ26

26 يناير 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

يواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ 26 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاعتقال الإداري #محاكم الاحتلال #الحركة الأسيرة #الأسرى الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة