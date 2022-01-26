غزة تُسجِّل ارتفاعًا حادًا في عدد إصابات فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2930 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأفادت بتعافي 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 196578 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5456 حالة، وإجمالي المتعافين 189378 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1744 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، من بينها 44 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 578665 شخص

المصدر / فلسطين أون لاين