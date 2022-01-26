مخطط احتلالي جديد لإخلاء الخان الأحمر شرق القدس

كشف تقرير صحفي (إسرائيلي) عن مخطط جديد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وتهجير سكانها قسرًا خلال المدة القريبة المقبلة.

وقالت القناة الـ12 العبرية: "إن المخطط يقضي بإخلاء الخان الأحمر، وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل السكان إليه".

وأشار التقرير إلى أن المخطط الجديد بُحث في أروقة جيش الاحتلال، وما يسمى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وسيصوّت عليه في جلسة لاحقة.

ويأتي المخطط قبيل جلسة ما تسمى (المحكمة الإسرائيلية العليا)، المقررة في السادس من آذار (مارس) المقبل، للنظر في طلب حكومة الاحتلال، تأجيل ترحيل وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر.

ويتذرع الاحتلال بأن قرية الخان الأحمر مقامة على ما يسمى "أراضي دولة"، وأنها بنيت دون ترخيص.

وفي 29 أيلول (سبتمبر) الماضي وافقت (المحكمة العليا الإسرائيلية) على تأجيل ترحيل وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر مدة ستة أشهر إضافية، مع استمرار ضغط المجتمع الدولي، وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية أن الترحيل بمنزلة “جريمة حرب”.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1”.

ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبًا، من عدة أماكن في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين