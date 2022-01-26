مطلوب ممرضين وممرضات للعمل في مشروع

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الانسان الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف ممرضين وممرضات للعمل في احد المشاريع لديها وذلك وفق المعايير التالية:

- العدد (5) ممرضين و (6) ممرضات:

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل ( عمل ميداني) لمدة 7 شهور فقط

- مكان الوظيفة: غزة

- الراتب المخصص: ثلاثمائة دولار أمريكي (300 $ فقط) شهرياً

شروط الوظيفة:

- درجة بكالوريوس في التمريض من جامعة رسمية

- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول

- خبرة لا تقل عن عام في نطاق التخصص في الصحة والرعاية الأولية بمؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية

- أن يكون المتقدم/ـة للوظيفة من سكان محافظة غزة

- قدرة على العمل تحت الضغط وفي ظروف وأحوال الطواريء

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel)

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أي جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة تنفيذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية والمهنية والصحة قبل استلامها

- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر جمعية أرض الانسان الإدارة الطابق الأول مع ضرورة احضار المستندات الثبوتية التالية: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

- العنوان: غزة – تقاطع شارعي سعيد بن العاص وخليل الوزير (اللبابيدي سابقاً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً

- للاستفسار رقم هاتف | 2896126

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 الساعة الثانية ظهراً.