فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القدوة: معرض الكاريكاتير "مُحزن" وإمعان في الحط من دَور المؤسسة والمجلس المركزي "فاقد للشرعية"

الدفاع المدني بغزة يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض

مخطط احتلالي جديد لإخلاء سكان الخان الأحمر شرق القدس

الصحفي الظاهر.. وثق بعدالة القضاء فانقلب عليه

"الكلية الجامعية" بغزّة تُعلن تأجيل الاختبارات النهائية المقررة غداً

من يخلف عباس في الرئاسة؟!

حسان التميمي.. محررٌ أفقده الاحتلال بصره والسلطة متهمة بالتقصير

موظفون بحكومة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

مطلوب ممرضين وممرضات للعمل في مشروع

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ومقاومون يستهدفون حاجز الجلمة

مطلوب ممرضين وممرضات للعمل في مشروع

26 يناير 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن  جمعية أرض الانسان الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف ممرضين وممرضات  للعمل في احد المشاريع لديها وذلك وفق المعايير التالية:

- العدد (5) ممرضين و (6) ممرضات:

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل ( عمل ميداني) لمدة 7 شهور فقط 

- مكان الوظيفة: غزة 

- الراتب المخصص: ثلاثمائة دولار أمريكي (300 $ فقط) شهرياً

شروط الوظيفة:

- درجة بكالوريوس في التمريض  من جامعة رسمية

- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول

- خبرة لا تقل عن عام في نطاق التخصص في الصحة والرعاية الأولية بمؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية

- أن يكون المتقدم/ـة للوظيفة من سكان محافظة غزة 

- قدرة على العمل تحت الضغط وفي ظروف وأحوال الطواريء

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel)

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة  مقيد/ة  لدى أي جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة تنفيذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية والمهنية والصحة قبل استلامها

- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه

طريقة التسجيل 

- على الراغبين في التقدم للوظيفة الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر جمعية أرض الانسان  الإدارة الطابق الأول مع ضرورة  احضار المستندات الثبوتية التالية: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة -  صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

-  العنوان: غزة – تقاطع شارعي سعيد بن العاص وخليل الوزير (اللبابيدي سابقاً)  من الساعة التاسعة صباحاً حتى  الساعة الثانية ظهراً

- للاستفسار رقم هاتف |  2896126

- ينتهى التسجيل للوظيفة  يوم  الثلاثاء  الموافق 1 فبراير 2022  الساعة الثانية ظهراً.

تلجرام
#غزة #وظائف #توظيف #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة