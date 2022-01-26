الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ومقاومون يستهدفون حاجز الجلمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 8 مواطنين بينما أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز عسكري في الأغوار كلا من: عدي محمد ثوابتة، ومهدي صلاح طقاطقة، من بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طه أبو لطيفة من مخيم قلنديا شمال القدس، ومحمد علقم من بيتونيا غرب رام الله، كذلك اعتقلت من جنين إسلام زبيدي، وزياد أبو علي، ومحمد أبو دياك، وأحمد زبيدي.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

من جانب آخر، أطلق مقاومون النار فجر اليوم صوب حاجز الجلمة العسكري التابع للاحتلال شمال مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن الحاجز الاحتلالي تعرض لإطلاق زخات من الرصاص سمعت بوضوح في المكان.

وشهد حاجز الجلمة عددا من عمليات إطلاق النار في الأسابيع الماضية فيما تستهدف وحدات الإرباك الليلي الحاجز بعبوات وقنابل محلية الصنع.

المصدر / فلسطين أون لاين