مركز تدريبي بحاجة إلى سكرتيرة للعمل

إعلان توظيف صادر عن مركز إليتس للتدريب واللغات المرخص من وزارة التربية والتعليم العالي (رقم وطني 32511049) يعلن فيه عن عن حاجته لسكرتيرة في مدينة خان يونس و مدينة رفح.

الشروط المطلوبة:

1- أن تكون من سكان مدينة رفح او خانيونس

2- تجيد استخدام الحاسوب بشكل ممتاز - برنامج Microsoft Office

3- القدرة على الاقناع وتسويق دورات المركز والتعامل مع جميع الفئات

4- أن تكون قادرة على تحمل ضغط العمل

5- حسنة المظهر واللباقة في التحدث

6- خبرة على الاقل سنة في مجال عمل السكرتاريا

7- يفضل من لديها خبرة في مجال التسويق الالكتروني

طريقة التسجيل

- على الراغبات بالتسجيل للوظيفة ، تعبئة الطلب الإلكتروني التالي :

https://forms.gle/KkTzMFZgY9se3Hmr9

للتواصل: هاتف 2087714 موبايل 0599145501