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مركز تدريبي بحاجة إلى سكرتيرة للعمل

26 يناير 2022 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  مركز إليتس للتدريب واللغات المرخص من وزارة التربية والتعليم العالي (رقم وطني 32511049) يعلن فيه عن عن حاجته لسكرتيرة في مدينة خان يونس و مدينة رفح.

  الشروط المطلوبة:

1-   أن تكون من سكان مدينة رفح او خانيونس

2-   تجيد استخدام الحاسوب بشكل ممتاز - برنامج Microsoft Office

3-   القدرة على الاقناع وتسويق دورات المركز والتعامل مع جميع الفئات

4-  أن تكون قادرة على تحمل ضغط العمل

5-   حسنة المظهر واللباقة في التحدث

6-   خبرة على الاقل سنة في مجال عمل السكرتاريا

7-   يفضل من لديها خبرة في مجال التسويق الالكتروني

طريقة التسجيل 

-  على الراغبات بالتسجيل للوظيفة ، تعبئة الطلب الإلكتروني التالي :

 https://forms.gle/KkTzMFZgY9se3Hmr9 

للتواصل: هاتف 2087714 موبايل 0599145501

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