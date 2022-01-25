تفاصيل الحالة الجوية خلال المنخفض الذي يضرب المنطقة

قال الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم الثلاثاء، إن المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب المنطقة، يبدأ تأثيره خلال النصف الأول من نهار الأربعاء ( من ساعات الفجر وحتى ساعات الظهيرة) على شكل هطول للأمطار في شمال فلسطين المٌحتلة والسواحل الشمالية والوسطى ، وأجزاء من شمال الضفة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات البَرد وحدوث العواصف الرعدية.

وتابع العلامي أنه مع ساعات بعد الظهر /العصر ودخول ساعات المساء الأولى (فترة المغرب) تعبر البلاد جبهة هوائية فعّالة تعمل على انتشار مُتسارع لهطول الأمطار فوق غالبية محافظات البلاد وتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزة (خاصة شمال ووسط القطاع) ، تكون هذه الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومُرفقة بالرعد وزخات البَرد.

وأشار إلى أنه في نفس هذه الفترة (ساعات العصر والمساء الأولى) تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية العالية للبلاد على شكل زخات ، وربما تُحدث بعض التراكمات في بعض هذه القمم .

ومع مرور ساعات المساء وبالاتجاه أكثر نحو ساعات الليل تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى المحتل ، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة .

وحول ليلة الأربعاء/الخميس وخلال فجر الخميس وحتى ساعات الصباح منه، تكون غالبية هذه المرتفعات (المذكورة سابقاً) قد اكتست بالثلوج ، بسماكات متفاوتة ، تكون أكثرها في المرتفعات التي تزيد عن 800/900 متر عن سطح البحر ، بحيث ستتراوح التراكمات ما بين 15-40 سم ، وأقل من ذلك في الجبال تحت الـ800 متر.

وفي ظهر يوم الخميس، يضعف الهواء القطبي ويبدأ بالإنحسار (لكن) يستمر تدفق تيارات غربية رطبة عبر البحر المتوسط ، وبالتالي تتحول الهطولات الثلجية في المرتفعات الجبلية إلى أمطار .

وحول طقس الخميس، تابع العلامي أنه يوم بارد بشكل لافت وماطر بين الحين والآخر وعلى فترات في معظم محافظات البلاد من شمال فلسطين مروراً بشمال ووسط وجنوب الضفة والسواحل الشمالية والوسطى والجنوبية (بما فيها مختلف اجزاء قطاع غزة) وحتى شمال النقب .



المصدر / فلسطين أون لاين