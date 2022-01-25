فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس "NSO" الإسرائيلية يستقيل من منصبه

الأول على المبتعثين إلى قطر.. هنية يكرم الضابط "أبو رزق"

كهرباء غزة تدعو لاتخاذ التدابير اللازمة لظروف المنخفض الجوي

نابلس.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل برقة

مدافع ليفربول السابق غاضب من النادي بسبب صلاح

قتيلان في إطلاق نار داخل جامعة بمدينة هايدلبرغ الألمانية

ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بكورونا في "إيشل" إلى 75

"الطوارئ الحكومية" تنشر إرشادات حول المنخفض الجوي المرتقب

القدس المحتلة: الاحتلال يهدم شقتين لعائلة كرامة وقرّش في بلدة الطور

حماس: جرائم الاحتلال بحقّ شعبنا لن تسقط بالتقادم

بالصور الأول على المبتعثين إلى قطر.. هنية يكرم الضابط "أبو رزق"

25 يناير 2022 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
...
هنية يكرّم الضابط محمد أبو رزق

كرّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الضابط محمد أحمد محمد أبو رزق من قطاع غزة، والمبتعث من وزارة الداخلية والأمن الوطني لكلية الشرطة القطرية بمناسبة حصوله على المرتبة الأولى على الطلبة المبتعثين من الدول العربية بالكلية.

ومنح رئيس الحركة الضابط أبو رزق شهادة تقدير خلال الحفل بحضور عائلته وزملائه في الكلية، مرحبًا بجميع الحضور، ومعبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير لغزة وفلسطين.

واعتبر أن الخريج أبو رزق بمثابة سفير لفلسطين وغزة لما يمثله من فخر لشعبنا الفلسطيني، متمنيًا من زملائه الاقتداء به وتسجيل مزيد من الإنجازات والتقدم.

من جانبه عبّر الخريج أبو رزق عن سعادته بهذا التكريم من رئيس المكتب السياسي، وحثّ زملاءه على المضي في الدرب نفسه ورفع رأس فلسطين عاليًا بين الدول.

وقد كرّم سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر قبل أيام الضابط أبو رزق خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة بكلية الشرطة القطرية بعنوان "سور للحمى، عين للوطن".

KzMMo.jpg
uw4Pr.jpg
9tICE.jpg
p0OFC.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#هنية #قطر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة