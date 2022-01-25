الأول على المبتعثين إلى قطر.. هنية يكرم الضابط "أبو رزق"

كرّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الضابط محمد أحمد محمد أبو رزق من قطاع غزة، والمبتعث من وزارة الداخلية والأمن الوطني لكلية الشرطة القطرية بمناسبة حصوله على المرتبة الأولى على الطلبة المبتعثين من الدول العربية بالكلية.

ومنح رئيس الحركة الضابط أبو رزق شهادة تقدير خلال الحفل بحضور عائلته وزملائه في الكلية، مرحبًا بجميع الحضور، ومعبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير لغزة وفلسطين.

واعتبر أن الخريج أبو رزق بمثابة سفير لفلسطين وغزة لما يمثله من فخر لشعبنا الفلسطيني، متمنيًا من زملائه الاقتداء به وتسجيل مزيد من الإنجازات والتقدم.

من جانبه عبّر الخريج أبو رزق عن سعادته بهذا التكريم من رئيس المكتب السياسي، وحثّ زملاءه على المضي في الدرب نفسه ورفع رأس فلسطين عاليًا بين الدول.

وقد كرّم سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر قبل أيام الضابط أبو رزق خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة بكلية الشرطة القطرية بعنوان "سور للحمى، عين للوطن".











المصدر / فلسطين أون لاين