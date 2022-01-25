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ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بكورونا في "إيشل" إلى 75

25 يناير 2022 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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أعلن مكتب إعلام الأسرى، عن ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن "ايشل".

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنّ أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى في سجن إشل وصلت إلى 75 إصابة.

 واشار إلى أنّ أعداد الإصابات في صفوف الأسرى مرشحة للزيادة في ظل مماطلة إدارة السجون باتخاذ التدابير والإجراءات 

وفي وقتٍ سابق، حمل المكتب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتشار فايروس كورونا في السجون، مطالبا المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر العمل على تقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى بعد مماطلة وتعنت إدارة سجون الاحتلال.

والجدير بالذكر أن الاحتلال يمارس سياسية الاهمال الطبي تجاه الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وتتعمد بكافة الطرق والوسائل نقل عدوى فايروس كورونا لداخل السجون، ضمن سياساته العنصرية والمرفوضة دولياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأسرى #كورونا

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