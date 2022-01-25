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"الطوارئ الحكومية" تنشر إرشادات حول المنخفض الجوي المرتقب

25 يناير 2022 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
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الطوارئ الحكومية

نشرت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إرشادات للمواطنين، داعية إياهم إلى الوقوف عند مسؤولياتهم نظراً لخطورة المنخفض الجوي المرتقب غداً.

وأكدت اللجنة الحكومية خلال اجتماع لها، أنها أقرت المهام المنوطة بكل الجهات المعنية من أجل مواجهة تداعيات الحالة الجوية، والتقليل من آثارها على المواطنين.

ودعت المواطنين إلى ضرورة التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر يوم غدٍ الأربعاء، لصعوبة الحركة بعد ذلك.

وطالبت أصحاب المنازل المعرضة للغرق جراء انخفاضها عن سطح الشارع بتجهيز أكياس الرمال وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.

وشددت على عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة القصوى لصعوبة حركة المواطنين والمركبات.

وأوضحت أهمية الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات، الحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه.

وأشارت إلى أنه يجب الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي، مؤكدة ضرورة وقوف المواطن أمام مسئولياته والحفاظ على أسرته ومجتمعه بما يوصل الجميع إلى بر الأمان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#منخفض جوي #لجنة الطوارئ الحكومية

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