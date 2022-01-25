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بالفيديو القدس المحتلة: الاحتلال يهدم شقتين لعائلة كرامة وقرّش في بلدة الطور

25 يناير 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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هدم - القدس المحتلة

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأنّ آليات الاحتلال، هدمت مساء اليوم الثلاثاء، شقتين لعائلة كرامة وقرّش في بلدة الطور شرق القدس.

كما واعتدت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان على جميع المتواجدين، سواء من كانوا يسكنون المنزلين أو المتضامنين معهم أو الصحفيين بالضرب والقنابل والرصاص.

وباشرت طواقم بلدية الاحتلال في عملية الهدم بعدما فرّغت محتويات شقتيْ عائلة كرامة (مالك المبنى السكني) وعائلة قرّش (المستأجر)، ورمتها خارج المنزل، وأخرجت أهل المنزلين بالقوّة والدفع.

إلى ذلك، اعتدت القوات على المتواجدين من خلال إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، مستهدفة من يوثّق الأحداث من الصحفيين.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من محيط عملية الهدم، في حين لاحقت آخر حتى سقط من علوّ.

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تلجرام
#القدس #الاحتلال #انتهاكات #هدم

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