وفق مؤشر عالمي.. (إسرائيل) تقترب إلى خط الفساد الأحمر

أظهر مؤشر الفساد العالمي، تراجع دولة الاحتلال في مؤشر "الشفافية"، واقترابها أكثر إلى خط الفساد الأحمر، خلال العام 2021.

جاء ذلك وفق التقرير السنوي لجمعية "الشفافية الدولية" والذي نشر اليوم الثلاثاء، وأوردته صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الالكتروني.

وأظهر التقرير حصول الدولة العبرية على علامة 59 في مؤشر الفساد السنوي، ما يعني أنها باتت تقترب من العلامة 50، وهي "خط أحمر" توصف الدول التي تقع تحته بأنها فاسدة.

ويستخدم المؤشر مقياسا من صفر إلى 100، حيث تُمنح علامة 100 للدول الأكثر نزاهة، وعلامة 0 للدول الأكثر فسادا، وفق مؤشر الفساد العالمي.

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيه الدولة العبرية، على علامة أدنى من 60 في مؤشر الفساد العالمي، وكانت قد حصلت على العلامة 60 في مؤشر العام 2020.

وتراجعت مرتبة (إسرائيل) في مؤشر الفساد العالمي باطراد منذ العام 2016، عندما حصلت على علامة 64 وكانت في المرتبة 28. وفي مؤشر الفساد للعام 2017، حصلت على علامة 62 لتتراجع إلى المرتبة 32

ثم تراجعت إلى المرتبة 34 في العام 2018 بعد حصولها على علامة 61، وفي العامين 2019 و2020 حصلت على علامة 60 واحتلت المرتبة 35. وتراجعت العام الماضي إلى المرتبة 36 بعد حصولها على علامة 59.

ورغم أنه لم تحصل أي دولة على علامة 100 في مؤشر الفساد العالمي للعام الماضي، إلا أن الدنمارك ونيزيلاندا وفنلندا جاءت في المرتبة الأولى بحصولها على علامة 88. كما حصلت السويد والنرويج على علامة 85.

وحصلت الولايات المتحدة على علامة 67 المتدنية نسبيا في مؤشر الفساد العالمي في العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما حصلت فرنسا على علامة 71، وبريطانيا على علامة 78، وحافظت ألمانيا على علامة 80.

وجاءت جنوب السودان في المرتبة الأخيرة مع علامة 11، وحصلت سورية على علامة 13، وفنزويلا على علامة 14، وكل من اليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان على علامة 16. وكان معدل علامات مؤشر الفساد العالمي 43.

المصدر / وكالات