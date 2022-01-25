حماس: جرائم الاحتلال لن تنجح بتفريغ القدس من أهلها الصامدين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهيد مخيم "قلنديا"، فهمي حمد، الذي ارتقى في جريمة جديدة للاحتلال، بعد استهداف قوات الأخير المواطنين بقنابل الغاز أمس الإثنين أثناء اقتحامها للمخيم في القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن جرائم القتل التي ينفذها الاحتلال تتواصل جنبا إلى جنب مع سياسة هدم بيوت المقدسيين وتشريدهم كما يجري اليوم مع عائلة كرامة في بلدة الطور.

وأضاف: "إن هذه الجرائم الصهيونية هي امتداد لجرائم الاحتلال المتواصلة منذ احتلال فلسطين، وما رافقها من تدمير للقرى، ومذابح بحق المرضى والنساء والأطفال والعجائز".

وأكد حمادة أن هذه الجرائم لن تنجح في تحقيق أهدافها بتفريغ القدس من أهلها الصامدين، وإنها لن تسقط بالتقادم.

وشدد على أن المقاومة هي حق أصيل، وأن الدفاع عن أبناء شعبنا أمام آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنين ستتواصل حتى تطهير القدس وكل فلسطين من دنس الاحتلال.

ودعا حمادة المنظمات الدولية إلى الضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال، ومحاكمة مرتكبيها، وإنصاف الضحايا تحقيقا للعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين