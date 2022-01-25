فريق جراحة وتجميل أمريكي يباشر عمله في غزة

باشر فريق جراحة اليد والتجميل الأمريكي، بإجراء فحوصات العمليات التجميلية للأطفال الفلسطينيين، بعد وصوله إلى قطاع غزة، مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، (منسقة رحلة الفريق الأمريكي)، إن "جراح اليد والتجميل خليق زاهر، وصل برفقة طبيب التخدير إسماعيل مهر، من الولايات المتحدة إلى قطاع غزة، في البعثة التطوعية الثالثة، ضمن التعاون المشترك بينها وبين الجمعية الطبية الإسلامية لأمريكا الشمالية (IMANA)".

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الفريق فحص 64 طفلا، وجدول أكثر من 40 عملية جراحية، من المقرر أن يتم إجراؤها حتى نهاية الأسبوع، بمستشفى الشفاء بمدينة غزة".

و"جمعية إغاثة أطفال فلسطين"، أسسها نشطاء فلسطينيون وأمريكيون عام 1992، لتقديم العلاج الطبي والنفسي للأطفال الفلسطينيين في كل أنحاء العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين