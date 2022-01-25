منتدى الإعلاميين يستنكر الإساءة لشخصية القائد ياسر عرفات

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إنه تابع بأسف بالغ معرض رسوم الكاريكاتير الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات في مدينة رام الله وتضمن رسوماً مسيئة لشخصية القائد الرمز الراحل ياسر عرفات أبو عمار.

ورأى المنتدى في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أنّ في ذلك محاولة عابثة ويائسة للنيل من رمزية النضال الوطني في الوجدان الفلسطيني، وتنكر مرفوض لمحطات هامة في تاريخ النضال الفلسطيني شكل "أبو عمار" أيقونتها في المحافل المختلفة.

وأضاف: "إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يدين بشدة هذه الإساءة المرفوضة لرمزية القائد الوطني الراحل أبو عمار، ليُحذّر من خطورة المسّ برموز النضال الفلسطيني وتشويه صورتهم ورمزيتهم في وجدان الأجيال المتعاقبة".

وطالبت بضرورة الحفاظ على رموز النضال الوطني كقيمة وطنية ذات أهمية خاصة، والاهتمام بإبراز المحطات المشرقة في تاريخ نضالنا الوطني عبر مختلف الفنون، وعدم التماهي بحال من الأحوال مع محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه النضال الفلسطيني بصور وأشكال مختلفة.

وحث منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الوطنية والمهتمين بالفن بصوره المختلفة على التصدي لكل محاولات المس بالرموز الوطنية، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتوثيق النضال الوطني والحفاظ على رمزيته في وجدان الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، واستثمار مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية في خدمة القضية الوطنية باعتبار ذلك جزءًا من معركة الوعي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين