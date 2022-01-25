فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفق مؤشر عالمي.. (إسرائيل) تقترب إلى خط الفساد الأحمر

حماس: جرائم الاحتلال لن تنجح بتفريغ القدس من أهلها الصامدين

مبادرات شبابية تحنو على الفقراء من قسوة المنخفضات الجوية

فريق جراحة وتجميل أمريكي يباشر عمله في غزة

إصابة مستوطن رشقا بالحجارة قرب المسجد الإبراهيمي

منتدى الإعلاميين يستنكر الإساءة لشخصية القائد ياسر عرفات

البرلمان العربي يطالب بـ"تدخل دولي" لوقف الانتهاكات في النقب

"خريشة": السلطة أنفقت آلاف الدولارات لتسيء للرمز ياسر عرفات

العمصي: 95% من محركات مراكب الصيادين غير صالحة بسبب الاحتلال

"حماس": اعتراف الاحتلال بفشل عملية "سييرت متكال" نصر للمقاومة

منتدى الإعلاميين يستنكر الإساءة لشخصية القائد ياسر عرفات

25 يناير 2022 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
...
عدد من الصورة التي عرضت في معرض رام الله

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إنه تابع بأسف بالغ معرض رسوم الكاريكاتير الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات في مدينة رام الله وتضمن رسوماً مسيئة لشخصية القائد الرمز الراحل ياسر عرفات أبو عمار.

ورأى المنتدى في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أنّ في ذلك محاولة عابثة ويائسة للنيل من رمزية النضال الوطني في الوجدان الفلسطيني، وتنكر مرفوض لمحطات هامة في تاريخ النضال الفلسطيني شكل "أبو عمار" أيقونتها في المحافل المختلفة.

وأضاف: "إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يدين بشدة هذه الإساءة المرفوضة لرمزية القائد الوطني الراحل أبو عمار، ليُحذّر من خطورة المسّ برموز النضال الفلسطيني وتشويه صورتهم ورمزيتهم في وجدان الأجيال المتعاقبة".

وطالبت بضرورة الحفاظ على رموز النضال الوطني كقيمة وطنية ذات أهمية خاصة، والاهتمام بإبراز المحطات المشرقة في تاريخ نضالنا الوطني عبر مختلف الفنون، وعدم التماهي بحال من الأحوال مع محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه النضال الفلسطيني بصور وأشكال مختلفة.

وحث منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الوطنية والمهتمين بالفن بصوره المختلفة على التصدي لكل محاولات المس بالرموز الوطنية، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتوثيق النضال الوطني والحفاظ على رمزيته في وجدان الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، واستثمار مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية في خدمة القضية الوطنية باعتبار ذلك جزءًا من معركة الوعي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#ياسر عرفات #معرض رام الله #الاساءة لعرفات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة