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مع تعافي 105 حالات

غزة: 4 وفيات و894 إصابة جديدة بـ"كورونا"

25 يناير 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة  بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أنها أجرت 2295 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 105 حالات تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 195328 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4306 حالة، وإجمالي المتعافين 189278 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1744 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 77 حالة، من بينها 37 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 574746 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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