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8 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع أمام استاد رياضي في الكاميرون

25 يناير 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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وكالات

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع أمام استاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، الليلة الماضية.

وقال تقرير وزارة الصحة: "تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة".

وفي وقت سابق قالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في"، إن "تدافعا على مدخل إستاد أولومبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى".

وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.

ووقع التدافع قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.

المصدر / وكالات
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#منتخب الكاميرون #منتخب جزر القمر #تدافع

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