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"بحر" يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي

25 يناير 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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العامل محمد جلال الشناوي

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، اللواء حازم الإمام مسؤول ملف الإعمار في قطاع غزة المصري، معزيًا إياه بوفاة العامل محمد جلال الشناوي، أحد العاملين في المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة أثناء تأدية عمله.

وقال  بحر خلال الاتصال :"تلقينا وشعبنا بألمٍ وحزنٍ بالغ نبأ وفاة العامل المصري محمد الشناوي بصعقة كهربائية خلال عمله، راجياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وأشاد  بتلبية الفقيد الشناوي مع رفاقه من مهندسين وعمال مصريين نداء الواجب والأخوة والإنسانية في المساهمة بإعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الصهيوني الأخير، مشيراً إلى أن فلسطين كلها تعد الفقيد الشناوي شهيداً.

وأكد بحر للواء الإمام على عمق العلاقة بين فلسطين ومصر، وأن الشعب الفلسطيني يعتز بالعلاقة الأخوية مع الشقيقة مصر.

من جهته، شكر اللواء حازم الإمام مسؤول ملف الإعمار في قطاع غزة المصري، على التعاز، وأكد مضي مصر في دعم فلسطين وشعبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #أحمد بحر #العامل الشناوي

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