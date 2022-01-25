وظائف شاغرة في بلدية رفح

إعلان توظيف صادر عن بلدية رفح وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية تعلن فيه عن وظائف شاغرة على بند التشغيل المرقت لمدة 60 يوم وذلك على النحو التالي :

أولاً : مطلوب مرشدة توعوية عدد 4

وصف الوظيفة:

- عقد محاضرات وندوات صحية في المراكز المجتمعية والنوادي.

- القيام بزيارات للمؤسسات المحلية والمدارس للتنسيق لبرامج التوعية.

- المشاركة في التوعية عند القيام بحملات نظافة.

- إعداد وتوزيع الرسائل التعليمية والمواد الإعلامية.

- الالمام في استخدام برامج الحاسوب وخاصة حزمة مايكروسفت أوفيس.

- كتابة التقارير الخاصة بتنفيذ الأنشطة المتفق عليها.

شروط التسجيل

- أن يكون حاصل على شهادة جامعية بكالوريوس تخصص ارشاد تربوي أو خدمة اجتماعية او أي تخصص ذات علاقة

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانيين بلدية رفح.

- العمل يتم بنظام المياومة والبلدية غير مسئولة عن أي طارئ للموظف.

- التشغيل خاص بالإناث.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثانياً : مطلوب عامل نظافة مع عربة كارو عدد 40

وصف الوظيفة: المشروع عبارة عن تشغيل عمال نظافة مع عربة كارو للقيام بعمليات الجمع الأولي للنفايات الصلبة وذلك بواسطة عربات “الكارو” التي تجرها الدواب لجمع وترحيل النفايات من أمام المنازل وشوارع المدينة ونقلها إلى المكان المخصص لذلك بالإضافة الي كنس الرمال والمخلفات الأخرى من فوق أرصفة شوارع المدينة وذلك تحت إدارة وإشراف بلدية رفح – قسم النفايات الصلبة.

شروط التسجيل

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

- يجب على المتقدم أن يملك أو يحوز على عربة كارو.

- العمل كل ايام الاسبوع بما فيها ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم النفايات الصلبة او مفتش الصحة ويكون تفريغ النفايات في الأماكن المحددة من قبل مسئولي قسم النفايات الصلبة في البلدية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانيين بلدية رفح وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال تعبئة طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pfesp.ps/ ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة.

- للتعرف على طريقة التسجيل يمكنكم مشاهدة فيديو شرح من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن لا يستطيع استخدام الموقع الإلكتروني التقدم بطلب ورقي لدى البلدية المعنية بالتوظيف.

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 1/2/2022 .