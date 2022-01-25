شاغر وظيفي لدى الاتحاد العام للمراكز الثقافية

إعلان توظيف صادر عن الاتحاد العام للمراكز الثقافية - قطاع غزة يعلن فيه عن حاجته لملئ شاغر وظيفي "منسق /ـة مشروع" وذلك بعقد عمل لمدة عشرة أشهر ونصف قابلة للتمديد

المهام والمسئوليات:

- العمل على ضمان تنفيذ سير عمل المشروع حسب الخطة الزمنية بدقة عالية.

- العمل على ضمان تحقيق أهداف المشروع ومخرجاته.

- تقديم التوجيه الإداري ودعم فريق المشروع.

- تصميم وكتابة تقارير المشروع على النحو المطلوب منه/ـا.

- تصميم الخطط التفصيلية وأدوات الرصد المتابعة والتقييم.

- مراجعة الميزانية والتقارير المالية الشهرية.

- المساهمة في بناء قدرات فريق المشروع وتطوير أدائهم.

- الحفاظ على علاقات عمل ممتازة مع شركاء المشروع.

- أداء مهام أخرى على النحو المطلوب منه/ـا.

المعايير والشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية أو تخصصات ذات الصلة.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المشاريع.

- فهم قوي للمفاهيم والقضايا المتعلقة بالإدارة الثقافية وحملات التوعية وبناء القدرات.

- فهم جيد لأدوات الرصد والتقييم وتنفيذهن.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية (محادثة وكتابة).

- القدرة على إنجاز متطلبات العمل بما يتضمن ذلك التقارير الدورية قبل المواعيد النهائية.

- لديه/ـا مهارات في الإدارة والإشراف وحل المشكلات.

- القدرة الجيدة على استخدام الحاسوب وبرامج ميكروسوفت المكتبية وخاصة MS Word, Excel

- القدرة على المساهمة في بناء الفريق وتطوير مستوى أدائه.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

طريقة التسجيل

- يرجى من المهتمين تعبئة الطلب الإلكتروني والسيرة الذاتية سواء باللغة العربية أو الإنجليزية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة السبت الموافق 05/02/2022 ولن يتم استقبال أي طلبات عبر البريد الإلكتروني أو في مقر الاتحاد.

- لتعبئة الطلب الإلكتروني اضغط ( هنا )

- لتحميل النسخة العربية من نموذج السيرة الذاتية اضغط ( هنا )

- لتحميل النسخة الإنجليزية من نموذج السيرة الذاتية اضغط ( هنا )

- ملاحظة: يجب الإلتزام بنموذج السيرة الذاتية المرفق ولن يتم قبول نماذج أخرى، كما سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة، ويعتذر الاتحاد مقدماً لمن لم يحالفهم / ـــن الحظ.

- يؤمن الاتحاد بضرورة ضمان الفرص المتساوية لكلا الجنسين، ويشجع النساء المؤهلات للتقدم لهذه الوظيفة، مع تأكيده بأن كل الطلبات ستحصل على فرص متساوية في التقييم