الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" للمرة 197

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قرية "العراقيب" الفلسطينية في النقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة منذ عام 1948، للمرة الـ197على التوالي منذ العام 2000، وشردت أهلها، على الرغم من أجواء الطقس الباردة والماطرة.



وقال الناشط عزيز الطوري في تصريح نشرته وكالة "قدس برس": إن "قوات تابعة لوزارة داخلية الاحتلال، اقتحمت بيوت الأهل في العراقيب وهدمتها للمرة الـ197".



وأضاف: أن "آليات الاحتلال، نفذت عملية الهدم رغم الأجواء الباردة والماطرة، وشردت عشرات العائلات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وتركتها دون مأوى في البرد القارس".



وأشار إلى أن "قوات الاحتلال أخرجت الأهالي عنوة، وسحبت الخيام بواسطة مركبات تابعة لها"، مؤكداً أن "الأهالي سيعيدون بناء القرية، وسيبقون صامدين على أرضهم".



وتندرج عملية الهدم اليوم، ضمن سلسلة من الملاحقات والاعتداءات التي يواجهها أهالي النقب، إذ تشن السلطات الاسرائيلية حملة شرسة ضدهم، من هدم منازل وحملات مداهمات وتجريف للأراضي الزراعية بهدف اقتلاعهم من أراضيهم.



ويصف مراقبون صمود أهالي قرية العراقيب بـ "الأسطوري"، حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن، ويتصدون لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم في كل مرة.



ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي "العراقيب" عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.



و"العراقيب" هي قرية فلسطينية، تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، وتُعد واحدة من بين 51 قرية في النقب لا تعترف حكومة الاحتلال بها.



ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

المصدر / فلسطين أون لاين