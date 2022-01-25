وظيفة شاغرة في مركز العمل التنموي معا

إعلان توظيف صادر عن مركز العمل التنموي معاً يعلن فيه عن وظيفة ميسر الركن الأخضر وفقاً لما يلي:
تشمل المهام الرئيسية ما يلي:
- مسؤول عن متابعة وضمان التيسير الناجح لأنشطة الركن الأخضر وفقًا لما هو مخطط له .
- مسؤول عن تسهيل تدخلات المشروع ، بما في ذلك طلبات الشراء والمشتريات والمتابعة وأشكال العمل الأخرى .
- متابعة الأنشطة اليومية للمشروع .
- تسهيل اجتماعات المشروع والحفاظ على وثائق المشروع الهامة .
- تسهيل اتصالات المشروع ، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالمشروع كما هو مطلوب.
مؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس ذات الصلة ، مع ما لا يقل عن ثلاث سنوات من المجال في العمل الإداري مع المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية .
- مهارات تواصل قوية (باللغتين العربية والإنجليزية) - تحدثا وكتابة ، ومهارات قوية في إعداد التقارير ،
- معرفة جيدة بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ،
- فهم جيد لاحتياجات وتحديات منطقة مخيم الشاطئ للاجئين .
- مهارات قوية في إدارة الوقت والقدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.
طريقة التسجيل:
يتم تشجيع المرشحين المهتمين على تقديم طلب وفقًا لما يلي:
- قم بتنزيل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- املأ طلب التوظيف واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة.
- املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي:
https://forms.gle/xGBEMisb7eAFAB9w5
- إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.
- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.
- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الاثنين 31 يناير 2022.