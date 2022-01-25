وظيفة شاغرة في مركز العمل التنموي معا

إعلان توظيف صادر عن مركز العمل التنموي معاً يعلن فيه عن وظيفة ميسر الركن الأخضر وفقاً لما يلي:

تشمل المهام الرئيسية ما يلي:

- مسؤول عن متابعة وضمان التيسير الناجح لأنشطة الركن الأخضر وفقًا لما هو مخطط له .

- مسؤول عن تسهيل تدخلات المشروع ، بما في ذلك طلبات الشراء والمشتريات والمتابعة وأشكال العمل الأخرى .

- متابعة الأنشطة اليومية للمشروع .

- تسهيل اجتماعات المشروع والحفاظ على وثائق المشروع الهامة .

- تسهيل اتصالات المشروع ، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالمشروع كما هو مطلوب.

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس ذات الصلة ، مع ما لا يقل عن ثلاث سنوات من المجال في العمل الإداري مع المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية .

- مهارات تواصل قوية (باللغتين العربية والإنجليزية) - تحدثا وكتابة ، ومهارات قوية في إعداد التقارير ،

- معرفة جيدة بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ،

- فهم جيد لاحتياجات وتحديات منطقة مخيم الشاطئ للاجئين .

- مهارات قوية في إدارة الوقت والقدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

طريقة التسجيل:

يتم تشجيع المرشحين المهتمين على تقديم طلب وفقًا لما يلي:

- قم بتنزيل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- املأ طلب التوظيف واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة.

- املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي:

https://forms.gle/xGBEMisb7eAFAB9w5

- إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الاثنين 31 يناير 2022.