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وظيفة شاغرة في مركز العمل التنموي معا

25 يناير 2022 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مركز العمل التنموي معاً  يعلن فيه عن وظيفة  ميسر الركن الأخضر وفقاً لما يلي:

تشمل المهام الرئيسية ما يلي:

- مسؤول عن متابعة وضمان التيسير الناجح لأنشطة الركن الأخضر وفقًا لما هو مخطط له .

- مسؤول عن تسهيل تدخلات المشروع ، بما في ذلك طلبات الشراء والمشتريات والمتابعة وأشكال العمل الأخرى .

- متابعة الأنشطة اليومية للمشروع .

- تسهيل اجتماعات المشروع والحفاظ على وثائق المشروع الهامة .

- تسهيل اتصالات المشروع ، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالمشروع كما هو مطلوب.

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس ذات الصلة ، مع ما لا يقل عن ثلاث سنوات من المجال في العمل الإداري مع المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية .

- مهارات تواصل قوية (باللغتين العربية والإنجليزية) - تحدثا وكتابة ، ومهارات قوية في إعداد التقارير ،

- معرفة جيدة بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ،

- فهم جيد لاحتياجات وتحديات منطقة مخيم الشاطئ للاجئين .

- مهارات قوية في إدارة الوقت والقدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

طريقة التسجيل:

يتم تشجيع المرشحين المهتمين على تقديم طلب وفقًا لما يلي:

- قم بتنزيل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- املأ طلب التوظيف واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة.

- املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي: 

https://forms.gle/xGBEMisb7eAFAB9w5

- إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

- ينتهى التسجيل للوظيفة  يوم الاثنين 31 يناير 2022.

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