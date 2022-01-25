الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نحو عشرين مواطناً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما استدعت مواطناً آخر لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وسلمت محمد عمر طقاطقة والد الأسير ماجد، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت منزل الاسيرة المحررة أمل طقاطقة.

وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما)، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، وهم: محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غربًا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غربًا، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والأسير المحرر الجريح ابراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر من بلدة يعبد جنوبًا.

وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات الطالب في جامعة بيرزيت الأسير المحرر عيسى شلالدة من بلدة بيرزيت شمالًا، والأسير المحرر أمير أبو الظاهر من قرية أبو شخيدم، وصهيب حمايل من أبو فلاح شرقًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: أحمد عدنان مضية (35 عاما)، ومحمد أمير أبو ريان (25 عاما)، وعلي عوني أبو زلطة (20 عاما)، ونور أمجد العرجا (24 عاما)، من بلدة حلحول شمالا، والشاب فادي عبد الحليم أبو داود، من مدينة الخليل.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: أحمد عدنان مضية (35 عاما)، ومحمد أمير أبو ريان (25 عاما)، وعلي عوني أبو زلطة (20 عاما)، ونور أمجد العرجا (24 عاما)، من بلدة حلحول شمالا، والشاب فادي عبد الحليم أبو داود، من مدينة الخليل.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين