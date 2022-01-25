"الأوقاف" تتوقع انطلاق أول رحلة عمرة من غزة بحلول رمضان

غزة/ أدهم الشريف:

توقع المدير العام للحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل صوالحة انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة بحلول شهر رمضان للعام الحالي.

وبيّن صوالحة لصحيفة "فلسطين" أن المملكة السعودية فتحت المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، وأن الوزارة واللجنة المشتركة المشرفة على موسمي الحج والعمرة، تعمل منذ بداية العام الحالي على تأهيل الشركات المختصة، وعددها أكثر من 70 شركة معتمدة بغزة، ولديها عقود مع شركات الحج والعمرة في المملكة.

ونبَّه إلى أن الوزارة تحتاج إلى شهر أو اثنين لإكمال ترتيبات موسم العمرة جميعها، وخاصة ما يتعلق بالنقل الجوي والبري.

ومن المقرر توقيع عقود للنقل الجوي والبري مع الجهات المصرية المعنية بالموسم، ومع احتساب تكاليف الإقامة في مكة والمدينة المنورة، وستتضح التكلفة الإجمالية للمعتمر سواء كان سينقل للمملكة برًّا أو جوًّا، والتي سيعلن عنها بغزة عند توقيع العقود، بحسب صوالحة.

أما عن عدد الفوج الأول من موسم العمرة، فلم يذكر صوالحة أي تفاصيل وربط الموضوع بالتواصل والتنسيق مع الجانب المصري، والقدرة الاستيعابية للمعبر.

وكان وزير الأوقاف بحكومة رام الله حاتم البكري التقى سفير المملكة السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، مؤخرًا، وناقشا ترتيبات موسم العمرة والحج من خلال جواز السفر الفلسطيني، ووعد الأخير بإنهاء هذا الملف في الوقت القريب، وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية الجديدة المتبعة في المملكة بسبب الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس، أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في هذا المجال للموسم 1443هـ-2022، في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة المعتمدة حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم، وكي لا يتعرضوا للاحتيال.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، مضيفةً أنها جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن 52 شركة تعمل في الضفة الغربية، و72 شركة تعمل في غزة.

وقال رئيس جمعيات شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور: إن الشركات المؤهلة وثقت عقودها من وزارتي الخارجية والأوقاف، وأرسلتها لسفارة السلطة في القاهرة لوضع توقيعها أيضًا، ثم أرسلتها للجهات المختصة في السعودية، لاستكمال الإجراءات والإيفاء بالشروط بكل الشروط المطلوبة.

وتوقع أبو مذكور في تصريحات صحفية، أمس، حصول الشركات المؤهلة خلال يومين على "اسم المستخدم" و"كلمة السر" لتسجيل بيانات المعتمرين لديها، منبهًا إلى أن عددًا كبيرًا توجه للشركات للتسجيل وأداء مناسك العمرة، خاصة أنها متوقفة منذ عام 2019.