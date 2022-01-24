استشهاد مواطن اختناقًا بغاز الاحتلال بمخيم قلنديا

استشهد مواطن مقدسي -مساء الاثنين- متأثراً بإصابته نتيجة استنشاقه للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ المواطن فهمي حمد (57 عاما) من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، استُشهد بعد ساعات من إصابته بالاختناق الشديد جراء استنشاقه غازا مسيلا للدموع أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحام المخيم صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية في المخيم أن الشهيد كان يعاني من أمراض مزمنة واشتكى من ضيق نفس بعد استنشاق الغاز السام نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة شهيدا.

وأكدت محافظة القدس، استشهاد المواطن فهمي حمد من مخيم قلنديا بسبب اختناقه بغاز قوات الاحتلال الذي تعرض له ظهر اليوم أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة لم يقوى معها على تحمل الغاز الكثيف الذي ضرب على منزله من قوات الاحتلال .

ويبعد مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري يعد شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين مدينتي رام الله والقدس.

ورغم قرب المخيم من مدينة القدس، عدا عن أن أصول عدد من العائلات فيه تعود لقرى فلسطينية قضاء المدينة المقدسة، إلا أنهم غير قادرين على دخولها إلا بعد عبور الحاجز، وبتصاريح إسرائيلية، وبعد عمليات تفتيش دقيقة.

وبحكم قربه من حاجز قلنديا، يبقى المخيم نقطة احتكاك دائمة، ومشتعلة، حيث يشهد الكثير من المواجهات بين سكانه وقوات الاحتلال.

واستشهد 16 مواطنًا في القدس المحتلة، في جرائم إطلاق نار واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين عام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين