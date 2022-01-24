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إصابة فتى بهجوم مستوطنين في حوارة

إصابة 3 مواطنين في هجوم لمستوطنين شمالي الضفة

24 يناير 2022 . الساعة 22:40 بتوقيت القدس
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أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح، مساء الإثنين، في هجوم شنه مستوطنون متطرفون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن ما بين 20 إلى 30 يهوديا من جماعة "نوعر هجفعوت" أو "شباب التلال" الصهيونية الاستيطانية المتطرفة، احتفلوا بمناسبة إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلية سراح صديقهم المتهم بإلقاء قنبلة صوتية على منزل فلسطيني عقب قضائه عاما في السجن.

وقام الشبان المتطرفون برشق سيارات فلسطينية في حوارة الواقعة جنوبي مدينة نابلس بالحجارة وحطموا زجاجها الأمامي، كما هاجموا عددا من متاجر البلدة وألحقوا بها أضرارا، بحسب المصدر ذاته.

فيما ذكرت قناة "كان" العبرية أن 3 فلسطينيين بينهم طفل عمره 3 أعوام أصيبوا بجروح من طفيفة إلى متوسطة في البلدة، نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المستوطنين.

ولحقت أضرار بنحو 20 سيارة ومحلين تجاريين فلسطينيين في البلدة، وفق ذات المصدر.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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