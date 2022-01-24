"حماس" تستنكر الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لـلرئيس الراحل عرفات

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والتي عُرضت في متحف عرفات برعاية مؤسسة ياسر عرفات.

ووصف بدران الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات في المعرض بأنها "عمل مدان ومرفوض".

وقال بدران: "هناك ثوابت ورمزيات فلسطينية يحظر المساس بها أو التقليل من شأنها وفي مقدمتها الشهداء والأسرى والمقاومون".

وأضاف: "أن تأتي هذا الإساءة وسط رام الله وبرعاية رسمية فهذا خطأ أكبر يتطلب معه محاسبة القائمين عليه".

وأكد على أننا "شعب يعيش تحت الاحتلال وننظر بكل الاحترام والتقدير لكل من يواجه هذا الاحتلال ويحاربه في الماضي والحاضر والمستقبل".



بدوره، أدان رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية جاسر البرغوثي، بأشد العبارات قيام مؤسسة ياسر عرفات بنشر رسومات مسيئة للشهيد الرمز أبو عمار.

وطالب المؤسسة بالاعتذار لجماهير الشعب الفلسطيني عن سلوكها الذي لا يمثل إساءة لشخص أو تنظيم بقدر ما يمثل عدوانا على جماهير شعبنا التي طالما رأت في ياسر عرفات قائدا وطنيا وعنوانا نضاليا تمثل صورته رمزا للكل الفلسطيني

وأثار معرض رسوم كاريكاتورية أقيم في متحف الرئيس الراحل ياسر عرفات وافتتحه رئيس الحكومة برام الله محمد اشتية، موجة انتقادات وغضب شعبي واسع باعتباره يضم رسوما مهينة للرئيس الراحل وتاريخه.

المصدر / فلسطين أون لاين