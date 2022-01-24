مهاجر يصل إلى هولندا مختبئا بعجلات طائرة قادمة من جنوب أفريقيا

عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام على مسافر مختبئ في العجلة الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب أفريقيا، كما أعلنت ناطقة الأحد.

ويعتقد أن الرجل المجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، بحسب الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية يوان هيلموندز.

وأوضحت لوكالة فرانس برس: "عثر على الرجل حيا في مقدم الطائرة، ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة".

ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. وقالت: "من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة".

ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام حوالى 11 ساعة.

والحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطقة باسم الشرطة، ذاكرة أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.

والعام الماضي، اكتشفت شرطة الحدود جثة رجل نيجيري في جهاز هبوط طائرة وصلت إلى مطار سخيبول.

المصدر / وكالات