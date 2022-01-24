"الصحة": تسجيل 990 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة في غزة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، بعد إجراء 2784 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في التقرير اليومي، تسجيل (990) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 50 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأ,ضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 194434 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 3521 حالة، إجمالي المتعافين 189173 حالة.

وتابعت أن إجمالي الوفيات 1740 وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 75 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 571804 شخص".

المصدر / فلسطين أون لاين