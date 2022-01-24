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تعقيباً على لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال

النائب "العبادسة": السلطة أصبحت وكيلًا أمنيًا للاحتلال

24 يناير 2022 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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النائب في المجلس التشريعي يحيى العبادسة

قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيى العبادسة، إن اللقاءات التي تجري بين مسؤولين في السلطة وقيادة الاحتلال والتي كان آخرها لقاء حسين الشيخ ووزير خارجية الاحتلال يائير لبيد تؤكد أن العلاقة بين الاحتلال والسلطة جعلت الأخيرة فارغة من أي محتوى وطني، وأنها أصبحت وكيلًا أمنيًا للاحتلال.

وأضاف العبادسة في تصريح له وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الإثنين: "السلطة أصبحت تسير ضمن رؤية متكاملة تعمل ضد شعبنا الفلسطيني وتطلعاته نحو الاستقلال وتوفر على الاحتلال ثمن احتلاله".

وأكد أن السلطة باتت أداة للاحتلال تأتمر بتعليماته، مشددا في ذات الوقت على أن السلطة في رام الله جعلت بسياستها ودورها كوكيل أمني الاحتلال غير مكلف.

وطالب العبادسة ضرورة وقوف كل الفصائل والقوى الوطنية أمام هذه الحقائق الصادمة عن السلطة التي تعيق التحرير في ظل انتشار الاستيطان وتصاعد العدوان والجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاعتقالات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية ضد النشطاء في قرية بيتا، من قمع  تؤخر أي محاولات لتحقيق الوحدة الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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