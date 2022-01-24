الصحة لـ"فلسطين أون لاين": نقل جثمان عامل مصري للطب الشرعي

فلسطين أون لاين:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الطواقم الطبية نقلت جثمان عامل مصري إلى دائرة الطب الشرعي لإصدار تقرير رسمي وشرعي حول وفاته.

وأوضح صلاح أبو ليلة، مدير قسم الاستقبال في مستشفى الأندونيسي، في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الإثنين، إن العامل المصري وصل في ساعة متأخرة الليلة، إلى المستشفى جثة هامدة.

وقال أبو ليلة: الجثمان وصل بإسعاف إلى المستشفى والمرافق الذي كان معه أوضح أنه أصيب بصعقة كهربائية.

وذكر أن العامل المصري في العشرينات من عمره.

وتنفذ اللجنة المصرية لإعادة قطاع غزة مشروعات إعادة إعمار في القطاع، تشمل في مرحلتها الثانية تنفيذ ستة مشاريع، وذلك بمشاركة أيدي عاملة مصرية.

ومن تلك المشاريع، تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة حيث تم إسناد أعمال الطرق والبنية التحتية للمقاولين الفلسطينيين، بالإضافة لإنشاء تجمعات سكنية وهي دار مصر 1 ( مدينة الزهراء)، ودار مصر 2 ( جباليا) ، ودار مصر 3 ( بيت لاهيا).