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الإمارات تعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاهها

24 يناير 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، صباح اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، باتجاه العاصمة أبوظبي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين، أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة".

وأشارت إلى أنه "لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية؛ حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي".

وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من استهداف الحوثيين موقعين في العاصمة الإماراتية أبوظبي بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة؛ ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اليمن #الحوثيون #الإمارات #صواريخ

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