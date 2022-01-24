وظيفة شاغرة في شركة طبية بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة VIP للمستلزمات الطبية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسبة للعمل كمديرة مالية بدوام كامل في مقر الشركة .

شروط التسجيل

1.حاصلة على شهادة البكالوريس على الأقل في مجال المحاسبة.

2. خبرة عملية لاتقل عن 4 سنوات.

3.اجادة استخدام برنامج الاصيل للمحاسبة بكفاءة عالية.

4.معرفة باعداد الميزانيات والحسابات الختامية.

5. القدرة على اعداد التقارير المحاسبية والإدارية.

6. اجادة استخدام برامج مايكروسوفت .

7. مهارات شخصية وادارية عالية.

8. من سكان مدينة غزة.

9. تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- فعلى من تنطبق عليها الشروط اعلاه وترغب في التقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- او ارسال السيرة على رقم واتس : 0566667000

- سيتم فرز المتقدمين والتواصل مع من تنطبق عليهم الشروط

- ملاحظة: الوظيفة للاناث فقط

- اخر موعد لارسال الطلبات الثلاثاء الموافق 2022/1/25 الساعة 12 ظهرا