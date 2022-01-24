قرار هدمٍ ذاتي يعود بأحلام المقدسي "محمد" إلى نقطة "صفر"

القدس المحتلة- غزة/ هدى الدلو:

يصف المقدسي محمد جمال علي ظهيرة بداية العام الجديد بـ"السوداوية"، ويقول: "بل هي أحلك"، بعدما تسلم ورقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحمل أمرًا بـما يسمى "الهدم الإداري" لمحله التجاري، قيد الإنشاء في مخيم "شعفاط"، شرقي القدس المحتلة.

يقول: "قرأتها بصعوبة، كنتُ وكأنني أجهل حروف اللغة، تفحّصتُها وسكتُّ، وكنتُ كمن تلقّى صفعة غيّبته عن الدنيا لوهلة".

محمد جمال علي أراد أن يرسم بهذه المنشأة (سوبر ماركت) مستقبلًا جميلًا له ولعائلته بدلًا من الشقاء والتعب اللذين عاش فيهما سنواتٍ طويلة، لكن الاحتلال الذي اعتاد أن يئد كل وردي في حياة الفلسطينيين قرر أن ينغص عليه استقراره الذي لم يكد يستشعره، فكان الطلب ينص على "الهدم الذاتي"، أو "تكبد غرامة مالية مقدارها 160 ألف شيقل".

يقول لـ"فلسطين": "بعد ساعةٍ من تسلم القرار أفقت من صدمتي، وقفتُ وقررتُ المواجهة، فتوجهت لمحامٍ أعرفه، ثم المحكمة، وتقدمت بطلب بشأن إلغاء قرار الهدم، ومعرفة سبب إصداره أصلًا، فجاءتني الإجابة صادمة: (محلك قريب من الجدار)".

أُعطي الرجل مدة أسبوع "استماع" بخصوص الهدم، وخلال هذه المدة لم يكل جيش الاحتلال أو يمل من دهم محله لأخذ القياسات من أجل تنفيذ قرار الهدم، وتكبيد الرجل غرامة مالية، "وفي النهاية أمرني الضابط الإسرائيلي بالهدم الذاتي قسرًا" يعقب.

شرع علي مع غروب شمس الأربعاء الأول من يناير الجاري في هدم محله التجاري، تجنبًا للخسارة المضاعفة، فبدأ في الهدم ولسانه يلهج بـ: "الحمد لله على قضائه وقدره".

يكمل: "في الوقت نفسه كان قلبي يكاد ينفطر على الحال الذي ألمّ بي، فقد كلفني بناء هذه المحال 150 ألف شيقل (...) بغمضة عين كل تعبي راح، لقد وضعت كل ما أملك فيها".

كانت زوجة علي قد باعت ذهبها من أجل مساعدة زوجها في مشروع المحل التجاري الذي عزم على افتتاحه، غير "الشيكات" التي وقعها على نفسه "ديونًا مؤجلة"، أملًا في نجاح مشروعه، وسدادها على مدد منتظمة.

يصمت قليلًا قبل أن يكمل حديثه: "كنتُ آمل أن يتحسن وضعي الاقتصادي بعد افتتاح هذا المحل، رسمتُ مستقبلًا جميلًا لأطفالي في مخيلتي، لكن كل شيء انتهى بلمح البصر، وتراكمت فوق رأسي الديون بمقدار 100 ألف شيقل (...) اليوم سأضطر إلى العمل ليل نهار، من أجل تسديد الديون".

ويشير إلى أن الاحتلال يتعمد عدم منح المقدسيين تراخيص بناء، في حين محله "الوحيد" في منطقته الذي لحق به قرار الهدم.

يتابع: "حجة القرب من الجدار تهدف إلى مزيد من التضييق على المقدسيين، وطردهم من محيط القدس، ودفعهم باتجاه قرار الرحيل إلى أماكن أخرى بفعل الضغوطات المفروضة عليهم، وصعوبة الوضع المعيشي".

لكن علي لا يرى نفسه في أي مكان آخر بعيدًا عن مدينته القدس، "وسأتحمل كل إجراءات الاحتلال وجرائمه في سبيل الصمود فيها" يعلق.

ويمضي قائلًا: "سأبقى شوكة في حلق الاحتلال، صامدًا على أرضي فلسطين، أدافع عنها، رغم تأثير قرار الهدم علي من مختلف النواحي".

ويعاني مخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة ظروفًا صعبة، بسبب ما يفرضه الاحتلال على سكانه من قوانين وقرارات جائرة.

ويستهدف الاحتلال عشرات المحال التجارية على جانبي الشارع الرئيس بالمخيم، ويفرض عليها ضرائب ومستحقات باهظة، ضمن سياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين من المدينة.