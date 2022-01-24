قيادي بفتح: اعتقالات السلطة لنشطاء المقاومة تضر بالمجتمع

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر اعتقالات السلطة لنشطاء المقاومة أنها تضر بالمجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى وقف جميع الاعتقالات السياسية فورًا.

وقال عبد القادر في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن اعتقال أجهزة أمن السلطة نشطاء المقاومة الشعبية وخاصة في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، أمر غريب عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.

وكانت أجهزة أمن السلطة في رام الله هددت رموز المقاومة الشعبية التي برزت خلال الشهور الماضية في بلدة بيتا، باعتقالهم في حال شاركوا بالفعاليات الرافضة لإقامة بؤر استيطانية على جبل صبيح.

واضطرت السلطة بعد ضغط شعبي وفصائلي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين "عبد الرؤوف الجاغوب، وبلال حمايل، ومعتصم دويكات".

وأضاف عضو المجلس الثوري لفتح: "يجب أن تكون السلطة حامية للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، داعيًا إلى وقف جميع الاعتقالات السياسية؛ "لأنها تسيء للسلطة وللمقاومة الفلسطينية ويضر بمجتمعنا"، كما دعا عبد القادر الفصائل لاتخاذ موقف واضح والعمل الجاد من أجل وقف الاعتقال السياسي وعدم العودة إليه.