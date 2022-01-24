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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

24 يناير 2022 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين 24 يناير، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، مواطنين إثنين بمحتفظة رام الله والبيرة، وهما: الأسير المحرر بركات فايز الخواجا من بلدة نعلين، ورياض زهدي إبراهيم دراج من قرية خربثا المصباح غرب رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشابين عكرة أحمد كنعان، وقصي صلاح خليلية، بعد اقتحامها بلد جبع جنوب جنين، ومداهمة عدة منازل.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #مداهمات #حملة اعتقالات

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