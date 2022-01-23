"يديعوت أحرنوت": لقاء بين "الشيخ" و"لبيد" في (إسرائيل)

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عن التقاء كل من رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة، والقيادي في حركة فتح، حسين الشيخ، مع وزير خارجية حكومة الاحتلال يائير لبيد، وذلك في منزل الأخير في الداخل المحتل.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، "واينت" أن اللقاء بين الشيخ ولبيد عقد بعد إطلاع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والتنسيق مع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، علما بأن الشيخ مسؤول عن التنسيق الأمني في السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول فلسطيني رفيع، قوله، إمكانية طرح قضايا سياسية خلال محادثات الشيخ مع لبيد، إلى جانب الملفات الأمنية والاقتصادية.

ولفتت إلى أن اللقاء يعقد بعد أسابيع قليلة من اللقاء الذي جمع بين لبيد ورئيس جهاز مخابرات السلطة، ماجد فرج.

وكان الشيخ قد شارك في لقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس، ووزير الحرب الإسرائيلي، غانتس، في مستوطنة "روش هعاين" في 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين