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قبل 5 أيام لقي مواطن وزوجته مصرعهما اختناقا في رام الله

وفاة مسن وإصابة ثلاثة من أسرته في حريق منزلهم بنابلس

24 يناير 2022 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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لقي مسن مصرعة، فجر اليوم الاثنين، وأصيب ثلاثة من أفراد اسرته في حريق اندلع بمنزلهم بقرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفادت طواقم الدفاع المدني في بورين، بأن حريقا اندلع، فجر اليوم، في أحد غرف النوم داخل أحد المنازل جراء ترك مدفأة كهرباء موصولة بالتيار ومشغلة مما أدى إلى اندلاع النيران في الغرفة ووصولها الى جزء من المطبخ، الأمر الذي تسبب في وفاة المواطن المسن (..) وإصابة اثنين من أفراد أسرته باختناق، فيما أصيب ثالث بحروق، وتم إخلاءهم من قبل الأهالي ونقلهم إلى المستشفى.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من إطفاء كل وسائل التدفئة قبل النوم تفاديا للمخاطر الناتج عنها.

وأمس، أصيب تسعة مواطنين بجروح متفاوتة، جراء حريق اندلع داخل منزل في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، قبل خمسة أيام، لقي مواطن وزوجته مصرعهما اختناقا جراء تسرب غاز المدفأة في منزلهما بمخيم الجلزون شمال رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حريق #نابلس #وفاة مسن

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